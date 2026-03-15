Bomba devasta cornetteria appena inaugurata l' ex sindaco | Nessun passo indietro ma lo Stato ci sia vicino

Nella notte tra venerdì e sabato, una cornetteria appena inaugurata a Casapesenna è stata fatta esplodere da un ordigno, causando ingenti danni alla struttura. L'ex sindaco del paese ha commentato l’episodio affermando che non bisogna fare passi indietro, ma che lo Stato deve garantire una presenza più forte nel territorio. La vicenda ha suscitato discussioni sulla presenza della criminalità nella zona.

De Rosa interviene dopo l'attentato: "Un errore trasferire il posto fisso di polizia da Casapesenna". Natale: "Non torneranno i tempi bui" Fuori la camorra da Casapesenna ma serve un presidio di legalità. Si può sintetizzare così il pensiero dell'ex sindaco di Casapesenna Marcello De Rosa che interviene sull'attentato avvenuto tra venerdì e sabato quando è stato fatto esplodere un ordigno davanti a una cornetteria appena inaugurata. “Dobbiamo andare avanti e gridare il nostro dissenso di fronte a questi atti - ha detto De Rosa in un video pubblicato sui propri canali social - Non si fa nessun passo indietro, siamo pronti a cacciare da questo paese chi vuole che sia gestito dal malaffare". 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Bomba fuori la cornetteria appena inaugurata: ritorna l'ombra della camorraE' esplosa una bomba a meno di 24 ore dall'inaugurazione della cornetteria 'Incornettami-Peccato Notturno' di via Roma 5 a Casapesenna. Bomba carta davanti a cornetteria appena aperta, l’ombra dei clanTempo di lettura: 2 minutiUna bomba carta è scoppiata nella notte davanti ad un cornetteria di Casapesenna, locale inaugurato appena ieri sera. Aggiornamenti e notizie su Bomba devasta Discussioni sull' argomento Bomba devasta cornetteria la notte dopo l’inaugurazione. La reazione e le foto; Bomba carta davanti a cornetteria appena aperta l’ombra dei clan. Bomba devasta cornetteria appena inaugurata, l'ex sindaco: Nessun passo indietro ma lo Stato ci sia vicinoDe Rosa interviene dopo l'attentato: Un errore trasferire il posto fisso di polizia da Casapesenna. Natale: Non torneranno i tempi bui ... casertanews.it Bomba carta davanti a cornetteria appena aperta, l'ombra dei clanUna bomba carta è scoppiata nella notte davanti ad un cornetteria di Casapesenna, locale inaugurato appena ieri sera. (ANSA) ... ansa.it Bomba devasta cornetteria la notte dopo l'inaugurazione. La reazione e le foto https://ebx.sh/TTfF3d facebook Trump smentisce Rubio, sorpassa Israele, schiaffeggia l’Europa: davanti al cancelliere Merz va in scena l’assenza di strategia nel Golfo e la sindrome di onnipotenza USA Il conflitto è sempre più ingestibile: Teheran devastata dalle bombe, il Libano invaso da x.com