A Padova, nelle ultime due settimane, sono stati adottati 12 provvedimenti di espulsione nei confronti di soggetti socialmente pericolosi. Tra i casi più significativi si distingue quello di un cittadino albanese, già condannato per resistenza, furto, spaccio e minacce. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative sull’immigrazione, intervenendo su situazioni che rappresentano potenziali rischi per la comunità locale.

Sono dodici i provvedimenti di espulsione emessi in due settimane dalla questura di Padova. Provvedimenti che hanno colpito cittadini di Paesi extracomunitari considerati socialmente pericolosi a fronte della commissione di reati che vanno dalla rapina al furto, dalla violenza sessuale allo stalking, passando per spaccio, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale. Nello specifico cinque sono stati i rimpatri (due verso la Moldavia e uno rispettivamente per l’Albania, la Tunisia, la Cina). Quattro persone sono state trasferite nei centri per il rimpatrio (un cittadino tunisino, uno indiano e uno nigeriano). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Padova, soggetti socialmente pericolosi: 12 provvedimenti di espulsione in due settimane

