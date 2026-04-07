Social e minori Valditara | Stiamo studiando la soluzione tecnicamente più efficace per proteggere i più giovani

Il Ministro dell'Istruzione ha annunciato che il governo sta valutando soluzioni tecniche per tutelare i minori dai rischi legati ai social media. In un'intervista pubblicata su un quotidiano nazionale, ha spiegato che sono in corso studi per individuare i metodi più efficaci. La questione della sicurezza online dei giovani è al centro delle prossime iniziative dell’esecutivo, che intende intervenire per garantire una maggiore protezione.

Durante una recente intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha delineato le prossime mosse dell'esecutivo per proteggere i ragazzi dai pericoli della rete. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Social vietati ai minori? Per il presidente dei medici italiani la soluzione è “condizionare gli algoritmi”La pressione a livello internazionale per vietare i social agli under 16 ha messo in evidenza “un problema sociologico importante. Social vietati ai minori, Valditara: “E’ inevitabile”. La Lega deposita una proposta di legge“Nelle linee guida sull’educazione civica e nei nuovi programmi scolastici abbiamo inserito come obbligatoria l’educazione al rispetto, alle... Temi più discussi: Stretta sui social ai minori, governo al lavoro con un nuovo ddl: pronto stop per gli under 15; Divieto dei social per i minori? Se lo Stato non agisce rischia risarcimento danni. Ma il governo ha congelato il ddl da ottobre; DDL divieto social ai minori, Valditara: Urgenza di intervento, priorità alla sicurezza. Per il Garante nodi privacy già affrontati; Valditara: Contro la violenza a scuola lezioni di empatia e rispetto. Ora vietare i social ai minori di 15 anni. Governo al lavoro per vietare i social ai minori, discussa una bozza di disegno di leggeIl nuovo ddl punta a limitare l'accesso ai social network per i minori di 15 anni introducendo sistemi di controllo parentale obbligatori ... virgilio.it Social e minori, il governo accelera: Permessi solo dai 15 anni, fino a 16 con il consenso dei genitoriUna riunione a Palazzo Chigi sblocca il dossier fermo da mesi al Senato. Al vaglio diverse ipotesi, ma c'è un'intesa di massima sui paletti ... huffingtonpost.it Il presidente americano Donald Trump è tornato a minacciare pesantemente via social l’Iran in vista della scadenza dell’ultimatum: “Un'intera civiltà morirà stasera. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà. Tuttavia, ora che avremo un cambio di r - facebook.com facebook Esalta sui social l’aggressione alla professoressa bergamasca, indagato 15enne di Arezzo x.com