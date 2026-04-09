Sinner supera l' ostacolo Machac in 3 set | ma un infortunio fa tremare gi italiani

Il tennista italiano ha raggiunto il turno successivo del torneo dopo aver superato il suo avversario in tre set. Durante l'incontro ha avuto un momento di difficoltà che ha richiesto un intervento medico e l’interruzione di alcuni scambi. La partita si è conclusa con un risultato che permette al giocatore di avanzare, anche se con qualche preoccupazione legata a un possibile infortunio.

Avanti anche se a fatica. Nonostante qualche passaggio a vuoto che lo costringe a interrompere la lunga striscia di set vinti, complice anche qualche problema che rende necessario l'intervento del medico nel terzo set, Jannik Sinner per la quarta volta in carriera è fra i migliori otto tennisti del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Dopo aver lasciato appena tre giochi al francese Humbert nel match d'esordio, il 24enne altoatesino si impone sul ceco Tomas Machac, numero 53 del mondo, per 6-1 6-7(3) 6-3. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner supera l'ostacolo Machac in 3 set: ma un infortunio fa tremare gi italiani Sorpresa a Montecarlo, Sinner perde un set. Jannik supera Machac al terzoAGI - Jannik Sinner vola nei quarti del torneo di Montecarlo battendo il ceco Tomas Machac 6-1, 6-7, 6-3. Atp Doha, Sinner in scioltezza: supera Machac in due set e approda al secondo turnoIn uno stato di forma smagliante, Jannik Sinner si sbarazza molto velocemente del ceco Tomas Machac al primo turno dell’Atp 500 di Doha vincendo in... Temi più discussi: Sinner supera l’ostacolo Fonseca e ha già un piede in finale a Indian Wells: il motivo; Esordio sul velluto per Jannik Sinner: gli highlights del successo su Ugo Humbert; Sinner dopo la vittoria con Machac in tre set: Ho avuto un calo di energia, ora è importante recuperare; Alexander Zverev - Jannik Sinner Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti. Monte Carlo Masters 2026: a che ora gioca Sinner contro Auger-Aliassime e dove vederlo in tvSinner supera l'ostacolo Machac in tre set e vola ai quarti di finale a Montecarlo: domani la sfida contro Auger-Aliassime. style.corriere.it Sinner soffre ma vince a Montecarlo, Machac battuto in tre setJannik Sinner ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, superando il ceco Tomas Machac in una partita combattuta e segnata da alcune difficoltà fisiche. In poco più ... it.blastingnews.com Tennis, #Sinner ai quarti di #Montecarlo Soffre ma vince Jannik Sinner, che supera Tomas Machac e raggiunge i quarti di finale al Masters di Montecarlo dove affronterà Auger-Aliassime. x.com Sinner supera Machac al terzo set: vittoria tra tensione e dolore - facebook.com facebook