Atp Doha Sinner in scioltezza | supera Machac in due set e approda al secondo turno

Jannik Sinner ha conquistato facilmente il primo turno dell’Atp 500 di Doha, vincendo in due set contro Tomas Machac, grazie a un gioco solido e preciso. La vittoria è arrivata in poco più di un’ora, dimostrando la buona condizione fisica del tennista italiano. Sinner ha dominato l’incontro fin dall’inizio, mettendo pressione all’avversario con colpi potenti e continui.

In uno stato di forma smagliante, Jannik Sinner si sbarazza molto velocemente del ceco Tomas Machac al primo turno dell'Atp 500 di Doha vincendo in due set 6-1, 6-4 dopo poco più di un'ora di gioco. Al secondo turno, l'altoatesino se la vedrà contro l'australiano Alexei Popyrin. Una gara senza storia, il numero due del mondo fa valere il suo talento e lo strapotere nei fondamentali di questo sport senza faticare più di tanto. Le parole di Jannik. " Ho molti amici qua, sono contento di aver visto così tanta gente seguire anche gli allenamenti fuori, grazie per essere venuti", afferma Sinner nel dopo gara.