A Montecarlo, Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale dopo aver battuto il tennista ceco Tomas Machac in tre set, con i punteggi di 6-1, 6-7 e 6-3. Durante l'incontro, Sinner ha perso un set, cosa che non era prevista, ma ha poi conquistato la vittoria nel set decisivo.

AGI - Jannik Sinner vola nei quarti del torneo di Montecarlo battendo il ceco Tomas Machac 6-1, 6-7, 6-3. La notizia non è che il n.2 del mondo abbia raggiunto i quarti di finale, ma che dopo 37 partite nei Masters 1000 senza perdere set, ne cede uno (al tie-break). Nonostante qualche passaggio a vuoto, complice anche qualche problema che rende necessario l'intervento del medico nel terzo set, Jannik Sinner per la quarta volta in carriera è fra i migliori otto tennisti del "Rolex Monte-Carlo Masters ", terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo. Secondo set combattutissimo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sorpresa a Montecarlo, Sinner perde un set. Jannik supera Machac al terzo

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