Nel match degli ottavi al Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner ha vinto in tre set contro il tennista ceco, dopo aver dominato il primo parziale 6-1 in meno di trenta minuti. Tuttavia, nel secondo set, il gioco di Sinner è stato interrotto da un improvviso calo di concentrazione, accompagnato da dolori alla schiena e l’assunzione di una pastiglia contro la debolezza. La partita si è conclusa con la qualificazione del tennista italiano ai quarti di finale.

Il primo set lasciava presagire l’ennesimo dominio: 6-1 in meno di mezz’ora. Invece la sfida di Jannik Sinner contro il ceco Thomas Machac agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo si è improvvisamente trasformata in incubo, cominciato con un black out improvviso a metà del secondo set. L’altoatesino è parso come perdere di colpo la sua forza. “Ho avuto un calo energetico “, dirà a fine match. Sinner ha dovuto faticare tremendamente, perdendo il secondo set al t ie-break. Nel terzo è riuscito in qualche modo a sfangarla, ricorrendo comunque a un medical time out per provare a combattere la debolezza, anche grazie all’aiuto di una pastiglia. Alla fine è arrivata la vittoria: 6-1, 6-7, 6-4 in due ore di fatica e sofferenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I dolori alla schiena e una pastiglia per la debolezza: Sinner batte Machac in tre set e si prende i quarti a Montecarlo

LIVE Sinner-Machac 6-1, 6-7, 0-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: la striscia di set si ferma a 37, problemi alla schienaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI (3° MATCH DALLE 11.

Problemi fisici per Sinner: schiena, pastiglia e intervento del medico. Cosa è successo contro MachacJannik Sinner ha patito qualche fastidio fisico nel corso del secondo set, poi perso, contro il ceco Tomas Machac, durante il match valido per gli...

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A Monte Carlo problemi alla schiena per Jannik Sinner, che si riprendeNel tie-break Machac approfitta ancora della seconda di servizio di Jannik Sinner, prende subito in mano lo scambio e si porta avanti con il mini break. Sul 3-2 in suo favore, il ceco gestisce bene ... sportal.it

L’ANALISI DI JANNIK Dopo il sofferto match con Machac, Sinner ha commentato così “Oggi è stata una partita difficile, adesso vediamo come va, la cosa importante è che io riesca a recuperare. Prima della partita mi sentivo benissimo” #Tennis #S - facebook.com facebook

: Sinner vince a Montecarlo e va ai quarti di finale dove affronterà Auger-Aliassime. Il tennista italiano ha battuto Machac, non senza difficoltà, in tre set (6-1, 6-7, 3-6) #Corrieredellosport x.com