Sinner oltre gli acciacchi fisici batte Machac in tre set e va ai quarti di Montecarlo | Una giornata positiva

Jannik Sinner supera le difficoltà fisiche e si aggiudica il match contro il ceco Tomas Machac in tre set, con parziali di 6-1, 7-6 e 6-3, qualificandosi così per i quarti di finale del torneo di Montecarlo. Dopo un inizio brillante, il giocatore ha incontrato alcune fatiche, ma è riuscito a mantenere la concentrazione fino alla conclusione dell’incontro. La partita si è svolta nel rispetto delle regole e senza particolari incidenti.

Montecarlo, 9 aprile 2026 – Una partenza alla Sinner nel primo set poi il calo fisico. Jannik fatica ma approda ai quarti di finale di Montecarlo dopo aver battuto il ceco Tomas Machac per 6-1 7-6 6-3. Si interrompe a 37 la striscia di set consecutivi vinti dal numero 2 al mondo, che è il nuovo record da battere. “In qualche modo sono riuscito a vincere questa partita – commenta alla fine –. L’importante ora è recuperare al massimo”. Domani (orario da definire) Sinner affronterà Felix Auger-Aliassime per un posto in semifinale nel torneo che apre la stagione su terra. Il canadese ha approfittato del ritiro di Casper Ruud che perdeva 7-5, 2-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner oltre gli acciacchi fisici, batte Machac in tre set e va ai quarti di Montecarlo: “Una giornata positiva” Leggi anche: I dolori alla schiena e una pastiglia per la debolezza: Sinner batte Machac in tre set e si prende i quarti a Montecarlo LIVE Sinner-Machac 6-1, 6-7, 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro supera i problemi fisici e avanza ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SCHIENA, PASTIGLIA E INTERVENTO DEL MEDICO: COSA E’ SUCCESSO A SINNER LA DIRETTA LIVE DI... SINNER si allena con Vacherot a Monte-Carlo in vista del Masters 1000