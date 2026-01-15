Sinner-Auger Aliassime | orario precedenti e dove vederla in tv

Il 16 gennaio, a Melbourne, si disputa l'incontro tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime, ultimo test prima degli Australian Open. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire un confronto tra due talenti di alto livello. In questa occasione, Sinner cerca di affinare la forma in vista del primo Slam della stagione, dopo aver già conquistato due titoli nel 2024.

(Adnkronos) – Nuova esibizione per Jannik Sinner. A pochi giorni dall'inizio degli Australian Open, primo Slam della stagione, il tennista azzurro sfida il canadese Felix Auger-Aliassime – in diretta tv e streaming – venerdì 16 gennaio a Melbourne nell'ultimo match preparatorio al torneo a cui arriva da bicampione in carica, avendo vinto le edizioni 2024 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Sinner, quando gioca la finale a Parigi? Jannik sfida Auger-Aliassime per tornare numero 1. Orario, dove vederla (tv e streaming), precedenti Leggi anche: Sinner – Auger-Aliassime, oggi finale a Parigi: orario, precedenti e dove vederla Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sinner-Auger Aliassime in tv: data, orario, canale e diretta streaming esibizione Australian Open Opening Week; Su che canale vedere in tv Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week 2026: orario, programma, streaming; Sinner quando gioca: in semifinale agli Us Open sfiderà Auger-Aliassime. Dove vederla in chiaro, orario e precedenti; Su che canale vedere in tv Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week: orario e streaming. Niente diretta in chiaro. Su che canale vedere in tv Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week: orario, canale, streaming - Lo spagnolo Carlos Alcaraz chiama, sconfiggendo nettamente l'australiano Alex de Minaur, Jannik Sinner proverà a rispondere domani, venerdì 16 gennaio, ... oasport.it

Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week 2026: orario, tv, programma, streaming - 00 italiane, ci sarà l'ultima esibizione di Jannik Sinner prima dell'esordio stagionale ufficiale, fissato per il ... oasport.it

Sinner-Auger Aliassime: orario, precedenti e dove vederla in tv - A pochi giorni dall'inizio degli Australian Open, primo Slam della stagione, il tennista azzurro sfida il canadese Felix Auger- msn.com

Sinner-Auger Aliassime, venerdì l'esibizione all'Opening Week degli Australian Open #SkySport #SkyTennis x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.