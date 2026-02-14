Jannik Sinner partecipa al torneo ATP 500 di Doha, deciso a mettere alla prova le sue capacità dopo aver visto il tabellone ufficiale. Oggi, sabato 14 febbraio, il tennista italiano ha appreso che il suo primo avversario sarà Machac e che potrebbe affrontare Alcaraz in finale. La competizione si svolge in un impianto con oltre 10.000 spettatori, dove Sinner si prepara a scendere in campo.

Jannik Sinner è pronto a scendere in campo all’ ATP 500 di Doha. Oggi, sabato 14 febbraio, il tennista azzurro ha conosciuto il tabellone del torneo qatariota e il possibile percorso che potrebbe portarlo fino all’atto conclusivo. Esordio al primo turno: c’è Tomas Machac. Sinner debutterà al primo turno contro il ceco Tomas Machac, attuale numero 31 del mondo. Machac arriva da un periodo in cui ha fatto parlare di sé anche agli Australian Open 2026, dove è stato eliminato al terzo turno da Lorenzo Musetti. Un avversario da non sottovalutare, ma alla portata dell’azzurro, soprattutto se Sinner riuscirà a imporre da subito ritmo e profondità con i colpi da fondo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Quando gioca Sinner a Doha: esordio contro Machac e possibile incrocio con Alcaraz in finale

Jannik Sinner si prepara a scendere in campo a Doha perché ha scoperto il suo percorso nel torneo.

Jannik Sinner torna a disputare un torneo a Doha dopo aver saltato alcune competizioni recenti a causa di un infortunio.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Sinner, quando gioca e il piano (in cinque tornei) per superare Alcaraz nel ranking; Sinner, quando rientra in campo: il piano (in cinque tornei) per superare Alcaraz nel ranking e tornare numero 1; Jannik Sinner: prossimo torneo, quando torna in campo, data; Sinner, quando gioca e il piano per superare Alcaraz nel ranking.

Sinner, quando gioca contro Machac? Orario e dove vedere in tv il debutto di Jannik a DohaSe Jannik Sinner vi era mancato non disperate, il suo ritorno in campo è imminente. Il numero 2 al mondo, reduce dalla semifinale ... msn.com

Jannik Sinner, quando gioca a Doha? Le news di oggiNel VIDEO le prime immagini di allenamento di Jannik Sinner a Doha (Medvedev sparring partner). Condizioni torride con una temperatura che ha toccato i 35 gradi. Alle 12 il sorteggio del tabellone che ... sport.sky.it

Quando gioca Sinner Tabellone e avversari di Jannik all'Atp Doha x.com

Sinner, quando gioca e il piano (in cinque tornei) per superare Alcaraz nel ranking Ecco come può tornare numero uno al mondo. Sinner, quando gioca e il piano (in cinque tornei) per superare Alcaraz nel ranking (Fonte: Graziano Urbani per #IlMessaggero) facebook