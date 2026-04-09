Sinner perplesso dalla speciale classifica di Fonseca | Il miglior dritto del circuito? Cosa vuol dire

Dopo aver vinto contro Machac a Monte Carlo, Jannik Sinner ha commentato la classifica stilata dal brasiliano Fonseca, che lo inserisce come avversario con il miglior dritto del circuito. Il tennista italiano ha espresso perplessità riguardo a questa valutazione, chiedendosi cosa significhi esattamente. Contestualmente, ha parlato del confronto con il giovane avversario spagnolo per la posizione più alta nel ranking mondiale.

Dopo il successo su Machac a Monte Carlo, Jannik Sinner risponde con eleganza alla speciale graduatoria stilata dal brasiliano e fa il punto sul duello a distanza con Alcaraz per la vetta del tennis mondiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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