Alex Honnold scala senza protezioni perché il suo cervello non comprende la paura | cosa vuol dire

L’impresa di Alex Honnold, che ha scalato senza protezioni il grattacielo di Taiwan di 508 metri, ha suscitato interesse e riflessioni. In particolare, si discute sul motivo per cui Honnold possa affrontare tali sfide senza percepire la paura, attribuendo questa capacità a caratteristiche del suo cervello. Un esempio di come la neurobiologia possa influenzare comportamenti estremi e la percezione del rischio.

L'ultima impresa di Alex Honnold salito in cima ai 508 metri del grattacielo di Taiwan a mani nude e senza protezioni ha riaperto il dibattito su come faccia. Solo a vederlo, tutti provano senso di disagio e vertigini per immagini e video disturbanti. Lui, no. Il "segreto" è nascosto nel suo cervello, geneticamente predisposto e allenato nel tempo a non sapere cosa significhi il termine "paura".

