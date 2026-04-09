Sinner non sta bene chiama il medico vince | Jannik vola ai quarti di Montecarlo Battuto Machac al terzo set | cosa è successo

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale al torneo di Montecarlo, nonostante abbia chiamato il medico durante il match a causa di un problema alla schiena. Ha vinto il confronto contro il tennista ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-1, 6-7, 6-3, dopo aver perso il secondo set al tiebreak. La partita si è conclusa con l'italiano che ha superato l'avversario in tre set.

Continua la corsa di Jannik Sinner nel Master 1000 di Montecarlo. Il n.2 del mondo, frenato durante il match da un problema alla schiena, supera in tre set col punteggio di 6-1 6-7 6-3 il ceco Tomas Machac, n. 53 della classifica mondiale, e accede ai quarti di finale. Nel corso del terzo set, l’azzurro ha chiesto l’intervento del medico. Ha lamentato di sentirsi particolarmente debole. Sinner ha quindi preso una pillola ed è tornato in campo. Che cosa ha avuto Sinner contro Machac. Nel dopo partita, Sinner ha provato a spiegare che cosa ha avuto durante il match: «Non tutti i giorni sono uguali, ero un po’ stanco, cercherò di recuperare per domani. 🔗 Leggi su Open.online

ATP Montecarlo, Sinner soffre, ma vola ai quarti: battuto in tre set MachacDominio iniziale dell’azzurro, poi il calo e il tie-break perso: decisivo il terzo set per conquistare la sfida con Auger-Aliassime Jannik Sinner...

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Temi più discussi: L'idolo Jordan, la storia e il soprannome 'Air Machete': chi è Tomas Machac; Montecarlo, Sinner vince anche in doppio; Sinner riprende da dove aveva lasciato; comoda vittoria su Humbert all'esordio a Montecarlo; Sinner e Bergs accedono al secondo turno in doppio all'ATP Monte Carlo: vittoria contro Machac e Ruud.

Sinner sta male e chiede l'intervento medico, Machac massaggiato dal fisioterapista. Cosa succede a MontecarloCaldo e stanchezza sotto il sole dopo quasi due ore di gioco sulla terra battuta. Queste condizioni, durante il terzo set degli ottavi di finali, hanno fatto si che sia Sinner che ... ilmessaggero.it

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SINNER AI QUARTI Jannik batte Machac per 6-1 6-7 6-3 e approda ai quarti di finale del torneo di Monte Carlo, affronterà Felix Auger Aliassime, che ha battuto Ruud (il norvegese si è ritirato sotto di un set). La notizia è che Jannik ha perso "finalmente" un s x.com

Jannik vola ai quarti a Monte-Carlo! Battuto al termine di un match molto impegnativo e caratterizzato anche da qualche difficoltà fisica il ceco Tomas Machac, n. 53 ATP, con i parziali di 6-1, 6-7, 6-3 in due ore. Ahimè Interrotta la striscia di 37 di fila vinti nei 10 - facebook.com facebook