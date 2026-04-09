ATP Montecarlo Sinner soffre ma vola ai quarti | battuto in tre set Machac

Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale al torneo ATP di Montecarlo dopo aver sconfitto in tre set il tennista ceco. Dopo un avvio positivo e un buon primo set, l’azzurro ha accusato un calo, perdendo il tie-break del secondo set. La partita si è conclusa al terzo set, che ha visto Sinner prevalere e superare l’avversario per proseguire nel torneo.

Dominio iniziale dell’azzurro, poi il calo e il tie-break perso: decisivo il terzo set per conquistare la sfida con Auger-Aliassime Jannik Sinner conquista i quarti di finale alMasters 1000 di Monte-Carloal termine di una partita intensa e ricca di colpi di scena controTomáš Machác. Il numero 2 del mondo si impone con il punteggio di6-1, 6-7, 6-3dopo oltre due ore di gioco. L’avvio del match è a senso unico:Sinner domina il primo set, chiuso 6-1 in appena 25 minuti. Tre break e un netto 28 punti a 13 certificano la superiorità dell’azzurro, impeccabile sia al servizio che negli scambi da fondo. Nel secondo set cambia completamente l’inerzia. Machac cresce al servizio e riesce a mettere in difficoltà Sinner, che però reagisce recuperando due break di svantaggio e portando il parziale al tie-break. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - ATP Montecarlo, Sinner soffre, ma vola ai quarti: battuto in tre set Machac Atp Montecarlo, Sinner soffre ma vince: Machac sconfitto in tre setUna gara difficile con tanta sofferenza come non capitava da tempo ma il risultato è sempre lo stesso: Jannik Sinner abbatte Tomas Machac con il... Leggi anche: Sinner stringe i denti: batte Machac in tre set e vola ai quarti a Montecarlo Temi più discussi: Atp Montecarlo, attesa per Sinner: oggi sfida Humbert, gli italiani in campo; Sinner-Humbert oggi su Sky: 2° match dalle 11; Sinner debutta nel Principato con Humbert: quando e dove vederla; ATP Montecarlo: Sinner, che storia con la terra monegasca! Jannik torna per chiudere il cerchio. Jannik Sinner soffre ma batte Machac. Chi trova agli ottavi a MontecarloJannik Sinner ha sconfitto Tomas Machac negli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo. Il numero 2 della classifica mondiale ha ... iltempo.it Montecarlo, Sinner soffre ma va avanti: piega Machac in tre set, torna ai quarti e ora trova Auger-AliassimeL’azzurro vince 6-1, 6-7, 6-3 contro il ceco numero 53 Atp. Si ferma a 37 la serie di set consecutivi vinti nei Masters 1000 ... affaritaliani.it Sinner soffre, batte Machac al terzo e approda ai quarti a Montecarlo x.com Sinner avanti con fatica a Montecarlo, ha anche chiesto l'intervento del medico: cosa è successo - facebook.com facebook