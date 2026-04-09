Jannik Sinner ha concluso la sua partita a Montecarlo con una vittoria in tre set contro il tennista ceco Machac, ma ha mostrato segnali di stanchezza e ha parlato di un calo energetico durante il match. La giornata si è rivelata difficile per il giocatore altoatesino, che ha dovuto affrontare alcune difficoltà fisiche mentre cercava di portare a casa il risultato.

A Montecarlo l’altoatesino vince in tre set contro il ceko, domani nei quarti affronta Auger-Aliassime. Berrettini battuto e eliminato da Fonseca La strana giornata di Jannik Sinner a Montecarlo finisce con una vittoria in tre set contro il ceko Mahcac ma non senza preoccupazioni per le condizioni dell’altoatesino. Sinner ha un passaggio a vuoto nel secondo set che a fine partita racconta così: “Ho avuto un calo energetico, la cosa più importante adesso è recuperare bene per la prossima partita”. Un vero e proprio black out che ha portato Tomas Machac sul 5-2, poi l’azzurro ha ripreso a giocare infilando quattro giochi consecutivi, ma al tie break ha dovuto cedere interrompendo così la serie di 37 set consecutivi in un Atp 1000. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sinner, che fatica contro Machac: “Ho avuto un calo energetico”

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19 - Dall'introduzione del formato nel 1990, Jannik Sinner è il quinto giocatore a conquistare 19 vittorie consecutive nei tornei ATP Masters 1000, dopo Pete Sampras, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Serie. x.com