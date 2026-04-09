Un giocatore italiano ha contribuito a qualificare la Nazionale al Mondiale del 2026, proponendo uno scambio che ha suscitato attenzione. In un momento in cui si discute molto della mancata qualificazione al torneo di calcio, questa proposta ha attirato l’interesse, aggiungendosi alla discussione generale sul tema. La notizia si inserisce in un quadro di attesa e curiosità legato alla qualificazione e alle future partite della Nazionale.

di Alessio Lento In un periodo in cui si parla principalmente di calcio e della terza mancata qualificazione al Mondiale della Nazionale, c’è chi, a sorpresa, rilancia le speranze degli italiani, anche se in tono scherzoso. Il nome che, questa volta, potrebbe essere in grado di unire sportivi di ogni tipo è quello di Jannik Sinner. A 24 anni, il campione altoatesino, attualmente secondo miglior tennista del mondo, ha rilasciato alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate e che hanno immediatamente acceso i riflettori sul movimento calcistico italiano. Sinner e lo scambio Mondiale. Alla domanda su un ipotetico scambio tra un suo titolo e la partecipazione al Mondiale degli azzurri, Sinner ha risposto, durante un’intervista a Eurosport France, che gli “piacerebbe molto” e sarebbe disposto a farlo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sinner manda l’Italia al Mondiale 2026: proposto lo ‘scambio’

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