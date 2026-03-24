È il momento della verità per l’Italia di Gennaro Gattuso. La Nazionale italiana si prepara ad affrontare i playoff di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026, che si disputeranno tra il 26 e il 31 marzo. L’obiettivo è conquistare l’ultimo posto disponibile per volare in Canada, Stati Uniti e Messico, sede della fase finale del torneo. In Europa, i playoff coinvolgono sedici squadre: le dodici seconde dei gironi di qualificazione e le quattro migliori classificate nella UEFA Nations League. Il sistema prevede semifinali il 26 marzo e finali il 31 marzo, entrambe giocate in gara unica. Le quattro vincitrici dei percorsi europei otterranno il pass per i Mondiali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Ultimo volo mondiale per l’Italia di Gattuso: playoff decisivi per il pass al Mondiale 2026

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