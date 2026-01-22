Sinner-Duckworth agli Australian Open | oltre 40 milioni di euro di differenza tra i due

Da quifinanza.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al secondo turno degli Australian Open 2026, Jannik Sinner affronta James Duckworth. Oltre alla sfida in campo, questa partita mette in evidenza una notevole differenza economica tra i due tennisti, con una disparità superiore ai 40 milioni di euro. Un confronto che riflette anche le diverse carriere e ranking dei due atleti, sottolineando le dinamiche del mondo del tennis professionistico.

Il secondo turno degli Australian Open 2026 mette di fronte Jannik Sinner e James Duckworth, una sfida che, oltre al piano sportivo, evidenzia una distanza economica molto marcata tra i due tennisti. Dopo l’esordio agevole contro Hugo Gaston, chiuso con il ritiro del francese sul punteggio di 6-2 6-1, il numero 2 del ranking Atp affronta un avversario che arriva al tabellone principale grazie a una wild card concessa dalla federazione australiana. Il percorso di Sinner nel torneo. L’avvio di Sinner a Melbourne è stato rapido e senza particolari difficoltà. Un esordio che ha permesso al tennista altoatesino di risparmiare energie in vista dei turni successivi, in un torneo in cui si presenta con ambizioni di vertice. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

sinner duckworth agli australian open oltre 40 milioni di euro di differenza tra i due

© Quifinanza.it - Sinner-Duckworth agli Australian Open: oltre 40 milioni di euro di differenza tra i due

Chi è James Duckworth, l’avversario di Sinner agli Australian Open che fece arrabbiare JannikJames Duckworth è un tennista australiano, noto per la sua tenacia e determinazione sul campo.

Chi è James Duckworth, il prossimo avversario di Sinner agli Australian Open: ha battuto una promessa croataJames Duckworth, tennista australiano, si prepara ad affrontare Jannik Sinner al secondo turno degli Australian Open 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Sinner-Duckworth, il 2° turno giovedì 22 alle 9; Sinner-Duckworth, in palio il terzo turno: quando e dove vederlo; Quando gioca Sinner contro Duckworth agli Australian Open: orario e dove vedere l'incontro in TV e streaming; Ma che c***o urli?, quando Duckworth fece 'perdere la testa' a Sinner. Il video.

sinner duckworth agli australianChi è James Duckworth, l'avversario di Sinner agli Australian Open unico capace di far perdere il controllo a JannikSecondo turno Australian Open 2026, Jannik Sinner sfida James Duckworth tennista australiano che lo ha battuto nel 2021. Chi è e il suo calvario ... sport.virgilio.it

sinner duckworth agli australianSinner-Duckworth agli Australian Open 2026: a che ora si gioca la partitaIl secondo turno agli Australian Open oppone Sinner a Duckworth, match in programma giovedì alle 9 (ore italiane) alla Rod Laver Arena. Contro l'australiano ha vinto due dei tre precedenti Il cammino ... sport.sky.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.