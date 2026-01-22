Sinner-Duckworth agli Australian Open | oltre 40 milioni di euro di differenza tra i due

Al secondo turno degli Australian Open 2026, Jannik Sinner affronta James Duckworth. Oltre alla sfida in campo, questa partita mette in evidenza una notevole differenza economica tra i due tennisti, con una disparità superiore ai 40 milioni di euro. Un confronto che riflette anche le diverse carriere e ranking dei due atleti, sottolineando le dinamiche del mondo del tennis professionistico.

Il secondo turno degli Australian Open 2026 mette di fronte Jannik Sinner e James Duckworth, una sfida che, oltre al piano sportivo, evidenzia una distanza economica molto marcata tra i due tennisti. Dopo l’esordio agevole contro Hugo Gaston, chiuso con il ritiro del francese sul punteggio di 6-2 6-1, il numero 2 del ranking Atp affronta un avversario che arriva al tabellone principale grazie a una wild card concessa dalla federazione australiana. Il percorso di Sinner nel torneo. L’avvio di Sinner a Melbourne è stato rapido e senza particolari difficoltà. Un esordio che ha permesso al tennista altoatesino di risparmiare energie in vista dei turni successivi, in un torneo in cui si presenta con ambizioni di vertice. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

James Duckworth è un tennista australiano, noto per la sua tenacia e determinazione sul campo.

James Duckworth, tennista australiano, si prepara ad affrontare Jannik Sinner al secondo turno degli Australian Open 2026.

