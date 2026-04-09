A fine 2025, il tennista italiano ha annunciato di aver deciso di apportare modifiche al suo modo di giocare, con particolare attenzione alla risposta al servizio. Sono stati introdotti cambiamenti che rendono il suo gioco meno prevedibile per gli avversari e le prime differenze si notano già nelle sue partite recenti. La strategia mira a migliorare la varietà e l’efficacia delle risposte in campo.

Parola d’ordine: cambiamento. È stata questa la promessa che Jannik Sinner ha fatto a sé stesso, alla fine del 2025, per cercare di essere meno prevedibile per gli avversari e le novità sono già visibili. L’inizio di stagione un po’ zoppicante (Australian Open e Doha) è già stato cancellato dall “Sunshine Double” nel cemento americano del mese di marzo mentre è già iniziata la stagione della terra rossa. Cosa ha cambiato Sinner. Ecco, specialmente le ultime vittorie hanno mostrato novità a volte “invisibili” ma che sono determinanti per un campione, un fuoriclasse a tutto tondo come l’altoatesino. Per non far “abituare” i suoi avversari, una novità importante riguarda la posizione sul servizio degli avversari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner, la novità sulla risposta al servizio (e non solo): cosa è cambiato nel suo modo di giocare

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