Il tennista ha annunciato di aver sviluppato un nuovo super-servizio, ma ha anche specificato che non lo utilizzerà sempre nello stesso modo. Ha spiegato che, nel corso delle partite sulla terra battuta, adotterà un approccio diverso rispetto a quello abituale. La modifica riguarda l'impiego di questa nuova tecnica, che intende variare a seconda delle circostanze delle gare.

Non abituiamoci troppo al super-servizio di Sinner. Perché, dice lui, che ora lo userà in maniera diversa. Dopo aver battuto Lehecka nella finale di Miami, chiudendo la doppietta americana senza perdere nemmeno un set, il numero 2 del mondo è chiamato anche a rispondere alle domande sulla sua nuova battuta: un’arma formidabile sul veloce americano. Cercava versatilità, ha trovato il servizio. Ad un certo punto della finale ha 18 punti di fila con il servizio. “Sì, ho cercato di restare concentrato, ho cercato di capire perché avessi sbagliato le prime di servizio in precedenza e, come ho detto all’inizio, le condizioni erano molto diverse. Non abbiamo quasi mai giocato in queste settimane in queste condizioni, le palle erano molto pesanti ed è stato difficile gestirle. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner ha un nuovo super-servizio, ma non abituiamoci: “Sulla terra lo userò in modo diverso”

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