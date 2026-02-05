Simone l’uomo della montagna | la sua vita raccontata da coloro che lo hanno seguito

Simone De Cillia, 33 anni, è morto sul Monte Lussari. Era un appassionato della montagna, amava la neve e vivere all’aperto. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra chi lo conosceva e lo seguiva ogni giorno.

**Simone De Cillia è morto sul Lussari, in montagna. Aveva 33 anni. Era un uomo della neve, del paesaggio, della libertà.** La sua vita è stata raccontata in ogni discesa, in ogni foto, in ogni condivisione sociale. Era un maestro dello snowboard, un fotografo appassionato, un uomo che viveva la montagna come stile di vita. Ma il 4 febbraio, mentre scendeva a quota 1600 metri con lo snowboard, è stato travolto da una slavina. È morto in ospedale, a Udine, dopo un incidente durato ore e che ha richiesto un intervento complicato, reso ancora più difficile dal maltempo. È stato un colpo duro per tutti coloro che lo conoscevano, per i suoi amici, per il territorio, per la comunità online che lo seguiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La comunità di Tarvisio piange Simone De Cillia, un uomo che amava la montagna fino all’ultimo respiro.

