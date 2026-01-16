LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-4 3-4 Australian Open Opening Week in DIRETTA | resiste ancora il canadese l’azzurro cerca il break decisivo

Segui in tempo reale l’andamento del match tra Sinner e Auger Aliassime agli Australian Open. La partita è ancora aperta, con il canadese che resiste e l’azzurro alla ricerca del break decisivo. Aggiorna la diretta per tutte le novità e i punti salienti di questa sfida di apertura della settimana.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 In rete la risposta del canadese. 30-0 Altro errore di dritto di Auger Aliassime. Seconda palla. 15-0 Spinge con il dritto Auger Aliassime, ma non trova il campo. Seconda palla. 3-4 GAME AUGER ALIASSIME. Resiste ancora il canadese, con il dritto di Sinner che finisce in corridoio. A-40 Secondo ace di fila del canadese! 40-40 Ace di Auger Aliassime per annullare la palla break. 40-A La risposta di Sinner è vincente, grazie alla deviazione del nastro. Palla break. Seconda palla. 40-40 Il dritto del canadese finisce in corridoio. Game ai vantaggi. 40-30 Prima palla vincente per Auger Aliassime.

