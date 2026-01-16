LIVE Sinner-Auger Aliassime 0-1 Australian Open Opening Week in DIRETTA | il match inizia sul servizio del canadese

Segui in tempo reale l’inizio del match tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime agli Australian Open. La partita, valida per la prima settimana del torneo, è iniziata con il servizio del canadese. Aggiorna questa pagina per rimanere informato sui punteggi e le azioni principali della sfida, che promette grande spettacolo nel contesto di uno dei tornei più importanti del tennis internazionale.

0-30 Servizio e dritto che non trova il campo per Sinner. 0-15 Esce il rovescio dell'italiano. Sinner inizia con una seconda palla. 0-1 GAME AUGER ALIASSIME. Il canadese mantiene il servizio con una seconda palla vincente. Seconda. 40-15 Resta in campo il rovescio canadese. 30-15 Ace di Auger Aliassime. 0-15 Subito un passante preciso di Sinner che obbliga il canadese ad una volée sbagliata. 15-15 Prima vincente di Auger-Aliassime. INIZIA IL PRIMO SET, SERVE IL CANADESE! 7.10 Termina il riscaldamento, manca pochissimo all'inizio del match. 7.08 Sinner è avanti 4-2 negli scontri diretti, ovviamente questo match non avrà peso nel conteggio.

