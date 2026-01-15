Sinner-Auger Aliassime Australian Open Opening Week 2026 | orario tv programma streaming
Venerdì 16 gennaio alle 7:00 ora italiana, Jannik Sinner scenderà in campo contro Felix Auger-Aliassime nell’ultima esibizione prima dell’esordio ufficiale agli Australian Open 2026. L’incontro si inserisce nell’Opening Week del torneo, offrendo agli appassionati un’anteprima della stagione. Di seguito trovate orari, programmazione tv, streaming e dettagli sull’evento.
Domani, venerdì 16 gennaio, alle ore 7.00 italiane, ci sarà l’ultima esibizione di Jannik Sinner prima dell’esordio stagionale ufficiale, fissato per il primo torneo del Grand Slam: nell’ambito dell’ Opening Week degli Australian Open 2026 di tennis, l’azzurro affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime. Il match d’esibizione si giocherà alla Rod Laver Arena di Melbourne: i due si sono incontrati per 6 volte in incontri ufficiali, ed il bilancio è di 4-2 per Sinner, che ha vinto tutte le sfide del 2025, mentre le affermazioni del canadese sono datate 2022. La diretta tv di Sinner-Auger-Aliassime, esibizione della Opening Week degli Australian Open 2026 di tennis, non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà trasmessa su discovery+, infine la Diretta Live testuale del match sarà assicurata da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
