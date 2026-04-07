Incidenti stradali modulo Cai digitale obbligatorio dall’8 aprile | come funziona

A partire dall’8 aprile, in caso di incidente stradale, sarà obbligatorio utilizzare il modulo Cai in formato digitale, oltre a quello cartaceo. La novità riguarda tutti gli automobilisti, che dovranno avere a disposizione il documento attraverso la propria assicurazione in forma elettronica. Questa modifica mira a semplificare le procedure e a rendere più rapido il processo di compilazione e consegna del modulo in caso di sinistro.

Un altro passo avanti verso un mondo sempre più digitale. Da mercoledì 8 aprile, in caso di incidente stradale, ogni automobilista dovrà avere a disposizione il modulo Cai (Constatazione amichevole) dalla propria assicurazione anche in formato digitale e non solo più cartaceo. Cosa cambia. Fino a oggi, tutte le volte di un incidente o tamponamento tra due o più veicoli, gli automobilisti si sono trovati a compilare un apposito modulo di constatazione amichevole in formato cartaceo da fornire successivamente alle proprie assicurazioni. Ebbene, tra poche ore si potrà scegliere se compilarlo online tramite app o la piattaforma web e inviato in tempo reale alla propria assicurazione che successivamente provvederà a risolvere il sinistro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Incidenti stradali, modulo Cai digitale obbligatorio dall’8 aprile: come funziona Polizia locale, il bilancio. Meno incidenti stradaliSAN GIUSTINO Meno incidenti stradali rispetto al 2024, più controlli in aree sensibili come i centri storici e un ulteriore impegno di prossimità... Juventus, Kolo Muani tra incidenti stradali e mercatoLa Juventus continua a seguire Kolo Muani, la cui avventura col Tottenham pare ai titoli di coda e recentemente protagonista di un incidente stradale. Argomenti più discussi: Constatazione amichevole: come compilarla; Bambino di 8 anni muore in un incidente in autostrada: era in moto con il padre. Incidenti stradali, modulo Cai digitale obbligatorio dall’8 aprile: come funzionaFino a oggi, tutte le volte di un incidente o tamponamento tra due o più veicoli, gli automobilisti si sono trovati a compilare un apposito modulo di constatazione amichevole in formato cartaceo da ... ilgiornale.it Incidenti stradali, il modulo Cai digitale diventa obbligatorio per le assicurazioni: come funzionaA partire dall’8 aprile il documento digitale inaugurato l’anno scorso diventa obbligatorio per le compagnie assicurative. Gli automobilisti potranno continuare a scegliere il modulo cartaceo ... corriere.it INCIDENTI STRADALI - In pochi giorni si sono registrati undici incidenti, molti dei quali avvenuti negli incroci del centro cittadino. Cinque le persone rimaste ferite, due in condizioni gravi - facebook.com facebook Polizia locale di Potenza, uno scanner per il rilievo degli incidenti stradali #ANSA x.com