La sindrome del bambino scosso è un trauma cerebrale causato dall'agitazione violenta di un neonato o di un bambino piccolo. Questa condizione può verificarsi quando un bambino viene scosso con forza dai genitori o da chi si prende cura di lui, spesso a causa di frustrazione o impotenza. In alcuni casi, il trauma può portare al coma o alla morte del piccolo. La prevenzione si basa principalmente su un’adeguata gestione delle emozioni e sulla consapevolezza dei rischi.

Forse ancora in pochi sanno quanto è pericolosa la sindrome del bambino scosso: un trauma cerebrale che, in un caso su quattro, può portare al coma o alla morte del piccolo. Per questo sabato 11 e domenica 12 aprile – in oltre 150 città italiane – torna la Campagna NONSCUOTERLO! Obiettivo informare su questa grave forma di trauma cerebrale che può colpire i neonati se scossi violentemente. Promosse da Terre des Hommes e Simeup (Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica), le Giornate rappresentano l’evento centrale della campagna nata nel 2017 per informare e sensibilizzare sulla sindrome del bambino scosso, condizione che può derivare dallo scuotimento violento di un neonato, spesso in risposta a un pianto inconsolabile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sindrome del bambino scosso, che cos’è e come prevenirla

Pianti inconsolabili e rischi di sindrome del bambino scosso, come prevenirla. Infopoint a CesenaL’11 e il 12 aprile tornano le Giornate nazionali di prevenzione della sindrome del bambino scosso (Shaken Baby Syndrome), per accendere i riflettori...

Sindrome del bambino scosso, cos’è e come evitare traumi. Appuntamento con gli specialistiPisa, 8 aprile 2026 – Anche quest’anno l’Unità operativa di Pediatria e il Dipartimento materno infantile dell’Aoup aderiscono all’iniziativa...

EPISODE 9 : Keeping Your Baby Safe

Temi più discussi: Sindrome del bambino scosso: le iniziative di AUSL e S.Orsola in occasione della giornata nazionale; Sindrome del bambino scosso, in un caso su quattro può essere fatale; Sindrome del bambino scosso: sabato 11 aprile a Cesena infopoint e Fontana Masini illuminata per la giornata nazionale; L’11 e il 12 aprile le Giornate di prevenzione della Sindrome del bambino scosso, le Torri della Regione si illuminano di arancione.

Sindrome del bambino scosso, che cos’è e come prevenirlaDue giorni per informare e sensibilizzare sulla sindrome del bambino scosso: la campagna. Forse ancora in pochi sanno quanto è pericolosa la sindrome del bambino scosso: un trauma cerebrale che, in un ... lapresse.it

Sindrome del bambino scosso: Terre des Hommes e Simeup, l’11 e il 12 aprile oltre 150 città coinvolte per informare e promuovere la prevenzioneOltre 150 città coinvolte, infopoint con operatori sanitari e monumenti storici illuminati di arancione. L’11 e il 12 aprile tornano le Giornate nazionali di prevenzione della Sindrome del bambino sco ... agensir.it

La Sindrome del bambino scosso (SBS) può provocare danni permanenti o letali in pochi secondi: un gesto impulsivo, spesso dettato da stanchezza o esasperazione, può trasformarsi in una tragedia. In vista delle giornate nazionali dell’11 e 12 aprile, la Regi - facebook.com facebook

Cos'è la sindrome del bambino scosso A #Mattino5 la dottoressa Claudia Bondone, direttore della pediatria d’urgenza dell’ospedale infantile Regina Margherita-S.Anna di Torino x.com