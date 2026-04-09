Pianti inconsolabili e rischi di sindrome del bambino scosso come prevenirla Infopoint a Cesena

L’11 e il 12 aprile si svolgeranno le Giornate nazionali di prevenzione della sindrome del bambino scosso, un evento che mira a sensibilizzare sull’importanza di riconoscere i segnali di pianti inconsolabili e di adottare comportamenti adeguati per evitare traumi cerebrali. Durante questa iniziativa, saranno organizzati incontri presso un punto informativo a Cesena, con l’obiettivo di fornire informazioni pratiche e approfondimenti sui rischi legati a questa condizione.

L’11 e il 12 aprile tornano le Giornate nazionali di prevenzione della sindrome del bambino scosso (Shaken Baby Syndrome), per accendere i riflettori su un trauma cerebrale che, in un caso su quattro, può portare al coma o alla morte del bambino.Anche Cesena aderisce: sabato 11 aprile, dalle 9,30. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Sindrome del bambino scosso, fatale in un caso su quattro. Infopoint in 150 cittàOltre 150 città coinvolte, infopoint con operatori sanitari e monumenti storici illuminati di arancione. Leggi anche: Sindrome del bambino scosso, di cosa si tratta? A Novara una giornata per prevenire i rischi Argomenti più discussi: Sindrome del bambino scosso, cos’è e come evitare traumi. Appuntamento con gli specialisti; Sindrome del bambino scosso, in un caso su quattro può essere fatale; Sindrome del bambino scosso, di cosa si tratta? A Novara una giornata per prevenire i rischi; Bambini scossi, conseguenze irreversibili: torna la campagna che può salvare vite.