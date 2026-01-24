Jannik Sinner avrebbe vinto lo stesso anche senza la chiusura del tetto? Quel consiglio di Vagnozzi…

La decisione di chiudere il tetto della Rod Laver Arena durante il match di Sinner ha sollevato diverse discussioni. È difficile stabilire con certezza se l’esito della partita sarebbe stato diverso senza questa scelta. La questione rimane aperta, riflettendo sulle variabili che influenzano il risultato di un incontro di tennis e sull’impatto di fattori esterni nel corso di una partita.

Jannik Sinner avrebbe vinto lo stesso senza la chiusura del tetto della Rod Laver Arena? È una domanda destinata a restare sospesa, senza risposta certa. Perché il tennis non si gioca con i se e con i ma, ma è altrettanto vero che alcune partite vengono indirizzate da snodi invisibili, momenti che non finiscono nel tabellino ma pesano come macigni sull’esito finale. Il match contro Eliot Spizzirri è stato uno di questi casi. Sinner aveva già mostrato segnali evidenti di difficoltà fisica, soprattutto nel terzo set, quando i crampi ne avevano drasticamente ridotto la mobilità. In quel frangente, con il caldo asfissiante e il corpo che non rispondeva più come avrebbe voluto, è arrivato un consiglio dalla panchina: Simone Vagnozzi gli aveva suggerito di accettare l’idea di sacrificare il parziale, gestendo le energie per arrivare alla fine del set e sfruttare l’interruzione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Vagnozzi, ‘salta’ la sfida con Sinner: il coach di Jannik out al secondo turno del Million Dollar 1 Point SlamSimone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, ha partecipato al 'Million Dollar 1 Point Slam', un torneo innovativo che coinvolge dilettanti e professionisti in singoli scambi decisivi.

L'impresa eroica di Sinner: la frase preoccupante al box, il ritiro a un passo, la rabbia di Spizzirri e il succo di cetriolini...Jannik stava combattendo con i crampi e non stava in piedi nel terzo set, quando è arrivata la provvidenziale sospensione per chiudere il tetto. Leggi cosa è successo ... corrieredellosport.it

