Nell’ultima puntata di Sprint Zone, trasmissione dedicata all’atletica leggera trasmessa su YouTube da OA Sport, è stato ospite Simone Bertelli. L’atleta ha dichiarato che l’asta rappresenta la sua specialità di massimo livello e che questa sfida lo motiva. Inoltre, ha riferito di essere impegnato nella cura di un infortunio. La trasmissione è condotta da Ferdinando Savarese.

Simone Bertelli è stato il grande ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone, trasmissione di approfondimento sull’atletica leggera condotta da Ferdinando Savarese e trasmessa sul canale Youtube di OA Sport. Il ventunenne torinese rappresenta una delle giovani promesse più interessanti del movimento italiano ed in particolare nella specialità del salto con l’asta, in qualità di campione europeo U23 con il 5.70 firmato la scorsa estate a Bergen. Bertelli si è già tolto la soddisfazione di debuttare ad un Mondiale assoluto, uscendo in qualificazione a Tokyo con 5.55: “ Gareggiare in uno stadio con 60.000 persone che urlano è stato assurdo, e quella è stata sicuramente la cosa più impattante appena entrato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Simone Bertelli: “L’asta è la specialità dal livello più alto, questo mi spronerà. Sto curando un infortunio”

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OA Sport. . Nuovo appuntamento con Sprint Zone, il talk dedicato all’atletica leggera condotto da Ferdinando Savarese. Ospite della puntata è Simone Bertelli, giovane talento italiano del salto con l’asta, reduce da una stagione indoor positiva. Il 21enne torine - facebook.com facebook