L'attaccante ha annunciato tramite un messaggio sui social che rimarrà in Belgio per continuare le cure e che non può abbandonare il club. Ha precisato di essere fuori per alcune settimane e ha aggiunto che, quando sarà chiamato, aiuterà sia la squadra di club sia quella nazionale a raggiungere i loro obiettivi.

"Non potrei mai voltare le spalle al Napoli". Il messaggio di Romelu Lukaku, in risposta a tutte le speculazioni di questi giorni, è forte e chiaro. E soprattutto è un segnale conciliante. Il giocatore, dopo essersi fermato in Belgio per sottoporsi ad alcuni trattamenti medici senza il permesso del club, ha voluto fare chiarezza. "Questa stagione è stata molto impegnativa per me, tra l’infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni c’è stato molto rumore sulla mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente, mi sono sottoposto ad alcuni controlli mentre ero in Belgio e si è scoperto che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo dell’ileopsoas, vicino al tessuto cicatriziale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lukaku resta in Belgio: "Mi sto curando, non potrei mai voltare le spalle al Napoli"

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