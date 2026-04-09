Sila sotto attacco | due arresti per il taglio illegale di alberi

Nella zona di Petilia Policastro, due persone sono state arrestate e poste agli arresti domiciliari dai militari del Nucleo CC Parco Cotronei. Sono state sorprese mentre tagliavano illegalmente degli alberi. L’intervento dei militari ha impedito l’ulteriore danneggiamento delle aree boschive della Sila. La vicenda riguarda un’attività di abbattimento non autorizzato, che ha portato all’arresto dei due individui coinvolti.

Due individui sono stati condotti in regime di arresti domiciliari dopo essere stati intercettati dai militari del Nucleo CC Parco Cotronei mentre operavano un abbattimento illegale di alberi nella zona di Petilia Policastro. L’azione, avvenuta nell’area denominata Vallone Iennace, ha coinvolto il prelievo non autorizzato di un cerro e di tre ontani all’interno di boschi demaniali appartenenti al Comune di Sersale. Durante l’intervento, le forze dell’ordine hanno fermato un mezzo che trasportava il legname appena prelevato, procedendo al sequestro sia della materia prima che degli strumenti utilizzati per il taglio e la successiva lavorazione, inclusa una motosega. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sila sotto attacco: due arresti per il taglio illegale di alberi Boschi della Sila: 37 alberi tagliati abusivamente, due arrestati per illeciti ambientaliNei pressi di Decollatura, in provincia di Cosenza, è stato scoperto un episodio di disboscamento abusivo in pieno bosco della Sila. Fermati due uomini per taglio abusivo di alberi protetti nella Calabria**Un intervento forestale in provincia di Vibo Valentia ha portato alla fermata di due uomini che avevano tagliato abusivamente 37 alberi protetti.