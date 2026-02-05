Boschi della Sila | 37 alberi tagliati abusivamente due arrestati per illeciti ambientali

Nei boschi della Sila, nei pressi di Decollatura, due uomini sono stati arrestati per aver tagliato illegalmente 37 alberi. Gli agenti hanno scoperto il disboscamento durante un controllo e hanno fermato i responsabili sul posto. La merce tagliata è stata sequestrata, e ora si indaga per capire se ci siano altre persone coinvolte.

Nei pressi di Decollatura, in provincia di Cosenza, è stato scoperto un episodio di disboscamento abusivo in pieno bosco della Sila. Trentasette alberi di alto fusto sono stati tagliati senza autorizzazione, in una zona protetta e con un valore ecologico riconosciuto. I due imputati, coinvolti in un intervento illegittimo in corso, sono stati arrestati in flagranza da un gruppo di Carabinieri Forestali della Sezione di Serrastretta. La notizia, emerse nei giorni scorsi, è stata il risultato di un'attenta indagine condotta con un'operatività tempestiva, che ha consentito di interrompere l'attività dannosa prima che si potesse verificare un danno irreversibile all'ambiente.

