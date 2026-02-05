Fermati due uomini per taglio abusivo di alberi protetti nella Calabria

Due uomini sono stati fermati in Calabria, nel Vibonese, per aver tagliato illegalmente 37 alberi protetti. La polizia forestale ha scoperto l’operazione e li ha bloccati sul posto. Gli uomini avevano agito senza permesso e rischiano ora sanzioni pesanti.

**Un intervento forestale in provincia di Vibo Valentia ha portato alla fermata di due uomini che avevano tagliato abusivamente 37 alberi protetti.** Il tentativo di abbattimento è stato scoperto dai Carabinieri Forestali del Nucleo di Serrastretta, durante un controllo effettuato in zona Decollatura, comune di Presila. I due imputati sono stati colpiti in flagranza mentre si trovavano ancora all’interno del bosco, in attesa di completare l’operazione illegittima. Il taglio è stato effettuato senza autorizzazione, in un’area protetta, ed è andato oltre i limiti previsti dal progetto autorizzato.🔗 Leggi su Ameve.eu

