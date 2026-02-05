Controlli dopo la tragedia di Crans Montana maxi multa e sigilli | locale sequestrato

La Polizia locale e la Guardia di finanza hanno eseguito controlli approfonditi a Città di Castello dopo la tragedia di Crans Montana. Durante le verifiche, hanno sequestrato un locale e applicato una maxi multa. Le autorità vogliono accertare eventuali responsabilità e garantire maggiore sicurezza. Le operazioni sono ancora in corso.

Controlli di sicurezza e amministrativi dopo la tragedia di Crans Montana da parte della Polizia locale e della Guardia di finanza a Città di Castello e sequestro di un locale. Il controllo, effettuato con la collaborazione dei vigili del fuoco e della polizia locale di Città di Castello, ha.

