Controlli a Catania | irregolarità riscontrate in un ristorante della zona pescheria multe per oltre 10mila euro

Nelle recenti verifiche condotte dalle autorità nella zona della pescheria di Catania, sono state riscontrate irregolarità in un ristorante locale. L'operazione, svolta in collaborazione tra diverse forze di polizia, ha portato al rilascio di sanzioni per oltre 10.000 euro. Questi controlli fanno parte di un’azione volta a garantire il rispetto delle norme e la sicurezza dei consumatori nella zona.

Operazione congiunta delle autorità. Nei giorni scorsi, una task force coordinata dalla polizia ha effettuato controlli approfonditi nei locali della zona della pescheria di Catania. L'obiettivo era verificare: il possesso delle autorizzazioni per la vendita degli alimenti,. la tracciabilità dei prodotti,. le condizioni di sicurezza sul lavoro,. la regolarità delle posizioni lavorative del personale.. All'operazione hanno partecipato poliziotti della divisione anticrimine, agenti del settore annona della polizia locale, personale della forestale, medici e tecnici del Dipartimento di prevenzione – Servizio Igiene pubblica e Spresal, del Dipartimento di prevenzione veterinaria – Servizio di Sanità pubblica Veterinaria dell'Asp di Catania, e gli ispettori dell'Ispettorato del Lavoro.

