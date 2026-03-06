Lavoro irregolare e mancata sorveglianza sanitaria | 10mila euro di sanzioni a un' azienda agricola

I carabinieri di Campoverde e i funzionari dell'Ispettorato del lavoro di Latina hanno condotto un'ispezione in un'azienda agricola, riscontrando irregolarità come lavoro senza contratto e assenza di sorveglianza sanitaria. Durante l'intervento, sono state elevate sanzioni per un totale di 10.000 euro. L'indagine ha evidenziato anche la mancanza di formazione adeguata per i lavoratori impiegati.

Mancata sorveglianza sanitaria, mancata formazione dei lavoratori e lavoro irregolare. E' quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Campoverde e i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Latina, che hanno compiuto, sotto la direzione dell'Ispettorato territoriale, un'ispezione all'interno di un'azienda agricola della zona che si occupa della coltivazione di ortaggi. Nell'ambito delle verifiche finalizzate alla prevenzione del caporalato e al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, i carabinieri hanno riscontrato irregolarità sulla sorveglianza sanitaria e la formazione dei lavoratori e anche sulla regolarità stessa del lavoro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

