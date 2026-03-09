Morti sul lavoro l' Umbria resta nella zona rossa | al via il nuovo piano

In Umbria, il settore delle morti sul lavoro rimane in zona rossa, portando all’attivazione di un nuovo piano. La Regione ha deciso di aderire all’accordo tra Inail e la Conferenza delle Regioni, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione e della sicurezza. Sono previsti percorsi formativi rivolti a lavoratori e lavoratrici per migliorare le pratiche di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Regione Umbria aderisce all’accordo con Inail per rafforzare la formazione nelle imprese. L'assessore De Rebotti: “Investire sulla prevenzione significa tutelare lavoratori e qualità del lavoro” Il provvedimento consente alla Regione di partecipare alla campagna nazionale finalizzata al rafforzamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei contesti produttivi, con particolare attenzione ai settori a maggiore rischio infortunistico. Gli interventi formativi saranno aggiuntivi rispetto alla formazione obbligatoria già prevista dagli accordi Stato-Regioni e mirano ad accrescere la consapevolezza dei rischi e delle corrette misure di prevenzione nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

