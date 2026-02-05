In Italia, nel 2025, sono morte sul lavoro 1093 persone. La Puglia si trova in zona rossa, con un aumento preoccupante degli incidenti. Osservatorio Vega evidenzia come i numeri di quest’anno sottolineino ancora una volta la necessità di rafforzare le misure di sicurezza nei cantieri e nelle aziende. La situazione resta critica e richiede interventi immediati per salvare vite.

Il 2025 si chiude con numeri che ci ricordano quanto sia fondamentale mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le 1.093 vittime totali, di cui 798 in occasione di lavoro, confermano che ci sono settori, come l'edilizia, le attività manifatturiere e i trasporti e magazzinaggio, in cui le fragilità della sicurezza restano evidenti. Sebbene rispetto al 2024 si registri un aumento di 3 vittime, questa "stabilità" non può farci abbassare la guardia: ogni numero rappresenta una vita persa e sottolinea quanto sia fondamentale continuare a investire in prevenzione e cultura della sicurezza".

© Noinotizie.it - In Italia 1093 morti sul lavoro nel 2025: Puglia in zona rossa Osservatorio Vega

Nel 2025, gli incidenti sul lavoro continuano a rappresentare una priorità, con dati aggiornati a novembre dall'Osservatorio Vega.

