Intelligence italiana | caccia a esperti cyber data science e sicurezza nazionale per nuove minacce globali
L’intelligence italiana cerca esperti di cyber sicurezza, data science e sicurezza nazionale a causa delle crescenti minacce globali. La campagna di reclutamento, annunciata dal Sistema di Informazione per la Sicurezza, mira ad arruolare professionisti in grado di contrastare attacchi informatici sempre più sofisticati. In particolare, l’obiettivo è trovare talenti che possano rafforzare le capacità di difesa digitale e analizzare grandi quantità di dati sensibili.
Caccia ai talenti nello 007 italiano: al via la campagna di reclutamento dell’intelligence. Il Sistema di Informazione per la Sicurezza ha lanciato una nuova campagna di reclutamento per attrarre professionisti specializzati in settori cruciali come la cyber security, l’analisi dei dati, la crittografia e la lotta al terrorismo. L’iniziativa, resa pubblica il 16 febbraio 2026, mira a rafforzare le capacità operative dell’intelligence italiana in un contesto internazionale sempre più complesso e minaccioso. Le candidature sono aperte fino al 20 marzo 2026. Un’intelligence in evoluzione: rispondere alle nuove sfide.🔗 Leggi su Ameve.eu
Cyber-minacce in aumento e stop ai software russi: la PA italiana davanti alla sfida della sicurezza digitale
USA, Trump dopo il Venezuela: nuove minacce e tensioni globali
Le recenti dichiarazioni di Donald Trump, accompagnate da minacce rivolte a Venezuela, Colombia, Messico e Iran, hanno riacceso le tensioni diplomatiche a livello internazionale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
