Intelligence italiana | caccia a esperti cyber data science e sicurezza nazionale per nuove minacce globali

Caccia ai talenti nello 007 italiano: al via la campagna di reclutamento dell’intelligence. Il Sistema di Informazione per la Sicurezza ha lanciato una nuova campagna di reclutamento per attrarre professionisti specializzati in settori cruciali come la cyber security, l’analisi dei dati, la crittografia e la lotta al terrorismo. L’iniziativa, resa pubblica il 16 febbraio 2026, mira a rafforzare le capacità operative dell’intelligence italiana in un contesto internazionale sempre più complesso e minaccioso. Le candidature sono aperte fino al 20 marzo 2026. Un’intelligence in evoluzione: rispondere alle nuove sfide.🔗 Leggi su Ameve.eu

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump, accompagnate da minacce rivolte a Venezuela, Colombia, Messico e Iran, hanno riacceso le tensioni diplomatiche a livello internazionale.

