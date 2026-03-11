Crisi Iran Meloni Avanti con raccordo con Francia Germania e Uk – Il video

Il governo italiano ha annunciato che continuerà a collaborare con Francia, Germania e Regno Unito per gestire la crisi in Iran. Questa decisione è stata comunicata oggi, con l’obiettivo di rafforzare i contatti tra i paesi coinvolti. La comunicazione è stata diffusa tramite un video pubblicato dall’agenzia Vista. Nessun dettaglio è stato fornito sui risultati attesi da questa cooperazione.

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Abbiamo promosso un coordinamento con Francia, Germania e Regno Unito. Con il Cancelliere Merz, il Primo Ministro Starmer e il Presidente Macron abbiamo avuto modo di sentirci più volte, in questi giorni, per condividere le valutazioni sull'evoluzione della crisi e coordinare le rispettive risposte nazionali, a fronte di ripercussioni globali sia sul piano economico che sul piano della sicurezza, inclusa quella energetica e alimentare. Siamo determinati a mantenere questo raccordo per calibrare tempestivamente le strategie comuni e non risparmiare alcuno sforzo, d'intesa con i partner regionali, nel favorire iniziative che riportino stabilità nell'area". 🔗 Leggi su Open.online

