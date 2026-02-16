Migranti il modello spagnolo o la linea dura italiana? Rimpatri irrilevanti | regolarizzare significa soprattutto sicurezza

Il governo italiano ha deciso di puntare sulla linea dura, mentre la Spagna continua a preferire un modello di regolarizzazione più flessibile. La recente proposta prevede di regolarizzare oltre 500.000 migranti irregolari, che vivono nel paese da anni, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza. Tra i requisiti richiesti ci sono una fedina penale pulita e, per chi chiede asilo, l’avere presentato domanda entro lo scorso anno. La misura mira a integrare nel mercato del lavoro persone già presenti sul territorio, riducendo così il fenomeno dei rimpatri non efficaci.

Cinque­centomila regolarizzazioni in un colpo solo, rivolte a irregolari presenti in modo continuativo prima del 31 dicembre 2025, con fedina penale pulita e, se richiedenti asilo, con domanda presentata entro l'anno scorso. La scelta di Pedro Sánchez in Spagna agita il dibattito politico e suscita preoccupazione anche nella Commissione Ue, che la considera in controtendenza rispetto a un linea europea che punta sulle restrizioni. Luca Di Sciullo, presidente del Centro Studi e Ricerche IDOS che pubblica ogni anno l'omonimo Dossier sull'immigrazione, invita però a riflettere e a guardare al modello spagnolo anche alla luce delle ricadute sull'economia e ai vantaggi sul fronte della sicurezza.