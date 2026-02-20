Carabinieri | -10.000 uomini si valuta il ritorno degli ausiliari

L'Arma dei Carabinieri ha perso circa 10.000 agenti negli ultimi anni, una riduzione evidente che preoccupa le autorità. La diminuzione del personale ha portato a un aumento delle difficoltà operative e a una maggiore pressione sulle forze rimaste. In risposta, si sta valutando il possibile reinserimento degli ausiliari, figure non armate già presenti in altri contesti. La questione del rafforzamento delle forze di sicurezza resta al centro del dibattito pubblico, mentre si cercano soluzioni pratiche per garantire l’ordine pubblico. La discussione continua senza una decisione definitiva.

Dieci Mila Uomini Meno e l'Ombra degli Ausiliari: L'Arma dei Carabinieri a Confronto con una Crisi di Personale. L'Arma dei Carabinieri si trova ad affrontare una sfida senza precedenti: una carenza di circa 10.000 unità che mette a dura prova la sua capacità operativa sul territorio nazionale. Mentre il comando generale ha sollevato l'allarme presso gli uffici governativi, si discute la possibile reintroduzione della figura dell'ausiliario, una proposta che però solleva forti preoccupazioni tra le organizzazioni sindacali delle forze dell'ordine, temendo un impatto negativo sulla qualità del servizio e sulla coesione interna. L'allarme del comandante dei carabinieri: «Mancano 10.200 unità, operatività condizionata». Si valuta la riserva volontaria Il comandante dei carabinieri ha annunciato che l'Arma manca di oltre 10.