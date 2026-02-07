Sicurezza interna | 12mila ausiliari per i Carabinieri militari riallocati a compiti primari

Questa mattina il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato un piano per aumentare la presenza dei Carabinieri. Verranno impiegati circa 12mila ausiliari, mentre alcuni militari saranno spostati su compiti più prioritari. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza nelle strade e nelle città italiane, riducendo i rischi e migliorando la risposta alle emergenze. La novità ha già suscitato reazioni tra le forze dell’ordine e le istituzioni locali.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha annunciato un piano ambizioso per rafforzare la sicurezza interna attraverso l'impiego di circa 12.000 carabinieri ausiliari, un intervento che segna una svolta nella gestione dell'operazione "Strade Sicure". L'iniziativa, resa pubblica in concomitanza con la visita del ministro alle forze dell'ordine impegnate a Milano Rogoredo, mira a liberare progressivamente le risorse militari attualmente impiegate in compiti di sorveglianza urbana, restituendole alle loro funzioni primarie e rispondendo alle crescenti esigenze di sicurezza nazionale. L'annuncio, che giunge nel contesto di un più ampio dibattito sulla riforma della difesa, rappresenta un tentativo di modernizzare e rendere più flessibile il sistema di sicurezza, sfruttando competenze specializzate e coinvolgendo attivamente i cittadini.

