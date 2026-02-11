Filbi Messina Curreri rieletto segretario territoriale | Ora una riforma vera per i consorzi di bonifica e la sicurezza del territorio

Renato Curreri è stato confermato come segretario territoriale della Filbi Messina. La sua rielezione dimostra che ha ancora il sostegno di molti membri dell’organizzazione. Ora punta a portare avanti una riforma vera per i consorzi di bonifica e per migliorare la sicurezza del territorio.

Renato Curreri è stato riconfermato segretario territoriale della Filbi Messina, a testimonianza della fiducia e del consenso maturati nel corso del mandato appena concluso. Contestualmente, l’assemblea ha votato anche i segretari aziendali, individuati in Alessandro Marino e Renato Calì. Nel corso dei lavori sono stati inoltre eletti i componenti del Consiglio territoriale della Filbi Messina: Gaetano Orlando, Rosario Polizzi, Giuseppe Giordano, Claudio Trapanotto, Stefano Grimaldi e Anselmo Salvà. All’assemblea è intervenuto, in collegamento in videoconferenza, anche il segretario generale della Filbi Sicilia, Enzo Savarino.🔗 Leggi su Messinatoday.it

