IOM 40 anni di solidarietà | il presidente Luchetti lancia una nuova alleanza con il territorio | VIDEO

L’IOM celebra 40 anni di impegno nel territorio italiano, rafforzando il suo ruolo di supporto e solidarietà. Il presidente Luchetti invita la comunità a collaborare, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso per rendere l’istituto sempre più forte e inclusivo. Un messaggio di vicinanza e collaborazione che mira a consolidare il rapporto con la popolazione e a promuovere un futuro di solidarietà.

L'Istituto Oncologico Marchigiano taglia il prestigioso traguardo dei quarant'anni di attività e lo fa guardando al futuro. Il presidente lancia un appello accorato alla cittadinanza, auspicando che la popolazione si stringa attorno allo IOM per renderlo un istituto ancora più forte e inclusivo. Il futuro dell'associazione, secondo Luchetti, passa necessariamente attraverso un ricambio generazionale: l'obiettivo è quello di uno IOM più aperto al volontariato, con un'attenzione particolare al coinvolgimento dei giovani, considerati il motore essenziale per portare avanti la missione di assistenza e supporto umano nei decenni a venire.

