È stata firmata questa mattina una collaborazione tra Ance Avellino e il Provveditorato agli studi di Avellino, con l’obiettivo di rafforzare le competenze nel settore delle costruzioni. La partnership mira a favorire un percorso formativo più pratico e orientato al mondo del lavoro, coinvolgendo studenti delle scuole superiori e post-diploma, con particolare attenzione alle aree STEM, alla sostenibilità e all’innovazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Siglato questa mattina il protocollo d’Intesa tra Ance Avellino e Provveditorato agli studi di Avellino per promuovere lo sviluppo e le competenze nel settore delle costruzioni, orientare l’allievo verso scelte consapevoli a partire dalla scuola secondaria di Secondo grado al post diploma, collegare scuola e mondo del lavoro attraverso attività pratiche, esperienziali e digitali, rafforzare le competenze STEM, avvicinare gli studenti alle professioni tecniche, digitali e green, promuovere una cultura della sicurezza, della sostenibilità e dell’innovazione. La provveditrice dott. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Costruzioni e scuola, nasce una nuova alleanza per le competenze del territorio

Leggi anche: Una nuova alleanza in nome della viticoltura. In Piemonte nasce il Tavolo tecnico vino

Unicoop Firenze e rete Pas, nuova alleanza per la salute del territorio

Unicoop Firenze e Rete Pas uniscono le forze in una nuova alleanza per promuovere la salute nel territorio fiorentino. L'iniziativa, annunciata il 17 dicembre 2025, prevede l'introduzione di servizi sanitari innovativi e agevolazioni dedicate alla prevenzione e alla cura, offrendo ai soci un supporto concreto per il loro benessere.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Geometri, nasce il corso di laurea. Per le costruzioni civili e rurali - Sono infatti già aperte le immatricolazioni al corso di laurea triennale ad orientamento professionale in ... lanazione.it

Il comitato di cittadini pronto a fermare le costruzioni che prenderanno il posto della vecchia scuola privata e del teatro: “Disastro ambientale in corso, qui già fatichiamo ad uscire di casa” facebook

Dal 2020 la Scuola Costruzioni Vicenza “Andrea Palladio” porta avanti un accreditamento #Erasmus+ #VET con risultati concreti: 20 mobilità brevi (10 per minori opportunità) e 16 staff in job shadowing. Focus: competenze green e innovazione. Approfondisci x.com