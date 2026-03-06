Carburanti alle stelle in appena due giorni | boom del gasolio in Sicilia in Calabria la benzina self ha sfondato la soglia degli 1,8 euro

In due giorni, dal 4 al 6 marzo, sono aumentati i prezzi dei carburanti in diverse regioni italiane. In Sicilia, il gasolio self è salito di 11,6 centesimi al litro, con un incremento di circa 5,80 euro per un pieno di 50 litri. In Calabria e a Bolzano, la benzina self ha superato la soglia di 1,8 euro al litro.

« In appena 2 giorni, dal 4 al 6 marzo, il gasolio self è aumentato di 11,6 cent al litro in Sicilia, pari a 5,80 euro in più per un pieno di 50 litri, mentre la benzina self ha sfondato la soglia di 1,8 euro in Calabria e a Bolzano ». E' quanto emerge dallo studio dell'Unione Nazionale Consumatori basato sulle medie regionali e autostradali calcolate giornalmente dal Mimit. La classifica delle regioni che in 2 giorni hanno registrato i maggiori rialzi per quando riguarda il gasolio in modalità self service vede al 1 posto la Sicilia, con un balzo di 11,6 cent al litro (+5,80 euro a rifornimento). Medaglia d'argento per il Molise (+10,6 cent equivalenti a 5,30 euro per un pieno), sul gradino più basso del podio la Campania (+10,5 cent, +5,25 euro a rifornimento).