L’origine di un colore iconico della moda nasce da un incontro casuale a Barcellona. Questa storia, apparentemente semplice, ha portato alla creazione di un colore che ancora oggi fa sentire ogni donna unica e speciale. Un episodio che testimonia come anche eventi inattesi possano influenzare la storia del design e dello stile.

Chissà se la sconosciuta signora seduta all’Opera di Barcellona ha mai saputo di aver cambiato per sempre la storia della moda. Sì, perché il rosso rosso Valentino, colore simbolo della Maison – amatissimo dallo stilista Valentino Garavani, morto a 93 anni, è nato proprio così: un incontro fortuito, un lampo tra la folla, un colpo di fulmine destinato a imprimersi nell’immaginario collettivo. Com’è nato il rosso Valentino. La storia del rosso Valentino, come avrebbe raccontato lo stesso stilista, è nata all’Opera di Barcellona: lo sguardo dello stilista – allora giovanissimo – fu catturato da una signora con i capelli grigi vestita di rosso dalla testa ai piedi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Un incontro casuale ha dato vita al colore più famoso della Maison, in grado di far sentire ogni donna "una dea".

