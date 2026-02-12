Dormire soli in una torre medievale | il sogno di ogni turista diventa realtà alla Prendiparte

Da ilrestodelcarlino.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo sette anni di chiusura, la Torre Prendiparte a Bologna riapre al pubblico. Ora si può passare una notte nel cuore di un edificio medievale, a 60 metri di altezza sopra la città. I visitatori possono dormire in un ambiente storico e godersi un panorama unico, ascoltando il silenzio e ammirando i portici e i monumenti dall’alto. È un’occasione speciale per vivere Bologna in modo diverso, tra storia e magia.

Bologna, 12 febbraio 2026 – Dopo 7 anni di chiusura riapre in questi giorni la Torre Prendiparte, ossia la possibilità di dormire nel Medioevo e vivere Bologna da una prospettiva unica, 60 metri sopra la città, ascoltando il silenzio e guardando i portici e i monumenti dall’alto. Matteo Giovanardi, il proprietario della Torre, un tempo bed and breakfast, ora casa appartamento per vacanze, racconta il nuovo corso – negli anni era diventata meta di visite guidate e mostre d’arte- che ha anche un nuovo sito, prendiparte.it. Da b&b a Casa Vacanze: dormire nella torre Prendiparte. Come da legge, un b&b è tale quando chi affitta ha la residenza in loco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

dormire soli in una torre medievale il sogno di ogni turista diventa realt224 alla prendiparte

© Ilrestodelcarlino.it - Dormire (soli) in una torre medievale: il sogno di ogni turista diventa realtà alla Prendiparte

Approfondimenti su Prendiparte Torre

Il sogno di Luca diventa realtà: aperta una nuova fumetteria in centro Lecco

Eventi, il sogno diventa realtà in vista di Sanremo 2026

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Prendiparte Torre

Argomenti discussi: Dormire (soli) in una torre medievale: il sogno di ogni turista diventa realtà alla Prendiparte; Cibi per le difese immunitarie: 9 alimenti utili e come usarli ogni giorno; Settimana bianca, dove sciare in Italia: quanto costa lo skipass e dormire in hotel, da Cortina a Roccaraso; 22enne uccisa con una coltellata dal fratello, lite scoppiata per il cane.

Dormire come in una spa a soli 7€? La mascherina più amata di Amazon è in sconto a un prezzo shock!Niente più problemi di sonno con questo fantastico bestseller Amazon! La Mascherina Gritin per dormire è disponibile su Amazon con uno sconto del 5%, a soli 7€ ed è anche nel nostro articolo Amazon ... tomshw.it

Meglio dormire da soli o in compagnia?Uno studio dell’Università dell’Arizona e pubblicato sulla rivista scientifica Sleep ha analizzato la qualità del sonno in base alla compagnia nel letto. Come si poteva bene immaginare, dormire con ... 105.net

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.