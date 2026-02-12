Dopo sette anni di chiusura, la Torre Prendiparte a Bologna riapre al pubblico. Ora si può passare una notte nel cuore di un edificio medievale, a 60 metri di altezza sopra la città. I visitatori possono dormire in un ambiente storico e godersi un panorama unico, ascoltando il silenzio e ammirando i portici e i monumenti dall’alto. È un’occasione speciale per vivere Bologna in modo diverso, tra storia e magia.

Bologna, 12 febbraio 2026 – Dopo 7 anni di chiusura riapre in questi giorni la Torre Prendiparte, ossia la possibilità di dormire nel Medioevo e vivere Bologna da una prospettiva unica, 60 metri sopra la città, ascoltando il silenzio e guardando i portici e i monumenti dall’alto. Matteo Giovanardi, il proprietario della Torre, un tempo bed and breakfast, ora casa appartamento per vacanze, racconta il nuovo corso – negli anni era diventata meta di visite guidate e mostre d’arte- che ha anche un nuovo sito, prendiparte.it. Da b&b a Casa Vacanze: dormire nella torre Prendiparte. Come da legge, un b&b è tale quando chi affitta ha la residenza in loco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dormire (soli) in una torre medievale: il sogno di ogni turista diventa realtà alla Prendiparte

Approfondimenti su Prendiparte Torre

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Prendiparte Torre

Argomenti discussi: Dormire (soli) in una torre medievale: il sogno di ogni turista diventa realtà alla Prendiparte; Cibi per le difese immunitarie: 9 alimenti utili e come usarli ogni giorno; Settimana bianca, dove sciare in Italia: quanto costa lo skipass e dormire in hotel, da Cortina a Roccaraso; 22enne uccisa con una coltellata dal fratello, lite scoppiata per il cane.

Dormire come in una spa a soli 7€? La mascherina più amata di Amazon è in sconto a un prezzo shock!Niente più problemi di sonno con questo fantastico bestseller Amazon! La Mascherina Gritin per dormire è disponibile su Amazon con uno sconto del 5%, a soli 7€ ed è anche nel nostro articolo Amazon ... tomshw.it

Meglio dormire da soli o in compagnia?Uno studio dell’Università dell’Arizona e pubblicato sulla rivista scientifica Sleep ha analizzato la qualità del sonno in base alla compagnia nel letto. Come si poteva bene immaginare, dormire con ... 105.net

Roberta Vanzella. Bad Bunny · NUEVAYoL. Libera le tue anche prima di dormire In soli 5 minuti 5 movimenti (+1 bonus), 1 minuto ciascuno, per sciogliere le anche e alleggerire la zona lombare prima di andare a letto. Quando le anche sono rigide, la c - facebook.com facebook