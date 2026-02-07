Misteriosa anomalia magnetica sotto l'Australia | incredibilmente ha la stessa forma della Terra dei canguri

Una grande anomalia magnetica si nasconde sotto i Territori del Nord in Australia. I ricercatori dello CSIRO hanno individuato un’area molto più grande del previsto, con una forma che somiglia sorprendentemente alla silhouette della “Terra dei canguri”. Al momento, gli esperti cercano di capire cosa possa aver causato questa strana configurazione, che si estende a profondità notevoli nel sottosuolo. La scoperta alimenta curiosità e interrogativi sulla natura di questa anomalia, ancora tutta da spiegare.

